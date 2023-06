STREAMINGTIP. ‘First Day’: ellende op de middelbare school

Het verhaal van ‘First Day’ draait rond de twaalfjarige Hannah Bradford (Evie Macdonald), een onzeker transgendermeisje. Hannah heeft de basisschool succesvol afgerond, maar wil vanaf haar middelbare studies authentiek - voor de slechte verstaanders: als de vrouw die ze is - door het leven stappen. Ze krijgt nieuwe vriendinnen, maar die durft ze niet in vertrouwen nemen over haar genderidentiteit. Al is dat buiten Isabella (Isabel Burmester) gerekend. Zij is een voormalig klasgenootje uit de basisschool, en dreigt ermee om Hannah’s grote geheim te onthullen. Het eerste seizoen werd op veel enthousiasme onthaald, waarop de Australische zenderbazen prompt een tweede bestelden. Mét succes, want beide reeksen wisten internationaal heel wat prijzen in de wacht te slepen.