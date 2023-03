STREAMINGTIP. ‘Faqda’: Flo Windey maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar

Deze keer kijkt Flo naar consent - ook wel: wederzijdse toestemming -, een thema dat ze zelf erg belangrijk vindt. “Voor mij is dat niet weg te denken”, aldus de presentatrice. “Ik heb een paar ervaringen gehad waar mensen geen toestemming vroegen en over mijn grenzen gingen. Daardoor voelde ik me toen zo slecht, dat ik niets anders kan doen dan mij er nu nog meer over uit te spreken. Ik wil me nooit meer zo shit voelen.” In de eerste aflevering krijgt Flo alvast input van enkele bekende gezichten. Zo spreekt ze met actrice Maïmouna Badjie - die recent te zien was in ‘Panna’ en ‘Liefdestips aan mezelf’ - over fysieke grenzen bewaken in intieme scenes. Met het non-binaire model Joppe De Campeneere heeft ze het dan weer over grenzen binnen een relatie.