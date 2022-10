STREAMINGTIP. ‘FAQDA’: Flo Windey breekt een lans voor de mentale gezondheid van jongeren

Voor het vijfde seizoen van ‘FAQDA’ spitst Flo zich toe op mentaal welzijn bij jongeren. Een complex onderwerp, of zo lijkt het toch. Windey stelt vast dat er op dat vlak nog heel wat misloopt: zo moet je lang wachten op hulp, en is de juiste zorg vaak erg duur. Flo gaat niet alleen op zoek naar de fouten in het systeem, zo vraagt ze zich ook af of bepaalde tendensen en alternatief kunnen vormen. Zoals de openheid op sociale media bijvoorbeeld. Daar ids het tegenwoordig immers bon ton om van zelfzorg een prioriteit te maken. Al is het nog maar de vraag of dat meer is dan een pleister op de wonde...