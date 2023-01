STREAMINGTIP. ‘Extaordinary’: soms is gewoon ook speciaal

In ‘Extraordinary’ maken we kennis met de 25-jarige Jen (Máiréad Tyers). Zij heeft - net als haar geanimeerde Disneycollega Mirabel in ‘Encanto’ - als enige geen speciale gave, waardoor ze zich een tweederangsburger voelt. Gelukkig kan Jen rekenen op de steun van haar huisgenoten, en een zwerfkat. Die zorgen er namelijk voor dat ze zich niet wentelt in zelfmedelijden, en - ondanks alle vertwijfeling en wanhoop - toch alles op alles zet om haar superkracht te ontdekken. Of haar dat ook lukt, laten we u graag zelf ontdekken. En voor wie nog niet helemaal zeker is of deze serie het bekijken waard is: ook actrice Siobhán McSweeney - beter gekend als de kurkdroge en uitermate sarcastische Sister Michael uit ‘Derry Girls’ - maakt haar opwachting.