STREAMINGTIP. ‘Exen’: Liefde met de d van drama

TV Filip Joos gaat vernieuwde ‘Extra Time’ presente­ren: “Noem me geen presenta­tor, maar spelverde­ler”

Make-over in ‘Extra Time’. Vanaf maandag draait de voetbaltalkshow op locatie, met publiek én een nieuwe presentator, Filip Joos (50). Al wil die dat woord zelf niet in de mond nemen. “Ik heb te veel respect voor Aster en Frank om hun rol klakkeloos over te nemen.”