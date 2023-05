STREAMINGTIP. ‘Ex on the Beach: Double Dutch S9’: de exen spoelen weer aan

Feesten, daten en flirten op een tropische locatie. Voor de vrijgezellen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ lijkt hun deelname aan het realityprogramma één groot feest. Al is dat buiten de gevreesde tablet of teror gerekend. Die heeft de meest gevoelige, wraakzuchtige en knapste exemplaren verzameld om de vakantie van de acht singles compleet te verzieken. En dus ontaardt de liefdesreis van Ellen, Giorgina, Janey, Jonna, Joey, Marc-Junior, Michelle en Dylan al gauw in een helse vakantie. Die laatste is trouwens de ex van ‘Temptation Island’-vedette Megan Desaever, en zij maakt naar verluidt eveneens haar opwachting. Troubles in het belastingsparadijs, quoi.