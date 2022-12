STREAMINGTIP. ‘Emily in Paris seizoen 3’: twistappels in de Franse hoofdstad

TV Karen Damen wordt verrast door haar mama in 'James De Musical’: “Ik heb haar iets wijsge­maakt”

James Cooke (38) haalt écht alles uit de kast in ‘James De Musical’. Dat geldt ook voor de aflevering met zijn goede vriendin Karen Damen (48). “Ik heb de mama van Karen uitgenodigd. En dat had ze echt niet verwacht”, vertelt Cooke enthousiast. Al ging de verrassing niet zonder een slag of stoot. “Ik heb Karen iets wijsgemaakt”, geeft Chris, de mama van Karen, toe.

