STREAMINGTIP. ‘Dirty Lines’ (Netflix): “Seks, drugs & creatieve aftrekposten”

TV Kan Wesley de echte Rock ontmaske­ren in ‘Welkom in de familie’? “Ik heb plots een enorme ingeving”

In de tweede aflevering van ‘Welkom in de familie’ wordt Wesley uit Brasschaat uit zijn eigen leven ontvoerd en gedropt in het leven van Rock. Niet alleen de naam is wat bijzonder, ook het leven van Rock is helemaal anders dan Wesley gewoon is. Zo ontwaakt Wesley niet in een huis. “Ik had gedacht dat ze me in een huis zouden droppen: huisje, tuintje, boompje. Maar ik kwam terecht op een boot!” En die boot heeft alles te maken met Rocks werk: “Ik heb echt met die boot gevaren. Daar kan Piet Piraat nog iets van leren”, lacht Wesley.

6 april