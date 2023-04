STREAMINGTIP. ‘Deceit’: het ene aas is het andere niet

TV Kiest boerin Cathy voor Kenny? “Mijn hart maakt een sprongetje als ik je zie”

In ‘Boer zkt Vrouw’ moeten de kandidaten zondag de knoop doorhakken: wie mag mee op romantische trip, en wie blijft op de valreep met een gebroken hart achter? In Tielt-Winge blijft Cathy piekeren tot de laatste seconde. “Björn en Kenny zijn zo ontzettend verschillend. Er is bij beiden fysieke aantrekking, maar qua persoon en karakter staan ze quasi haaks op elkaar. Ik zou graag dit stuk van Björn nemen en dat stuk van Kenny, maar zo werkt het natuurlijk niet. Het kan zijn dat ik op het keuzemoment zelf nog switch, want het is echt fifty-fifty.” Al geeft Cathy nadien in een persoonlijk gesprek toch toe dat Kenny haar niet onberoerd laat.