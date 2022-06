STREAMINGTIP. ‘Dear Evan Hansen’: wie schrijft, die blijft (liegen)

Ah, de middelbare school. Dé plek waar weltschmerz en gekwelde tienerharten volop de boventoon voeren, en je vooral geen buitenbeentje wil zijn. Pech voor Evan Hansen, het - u raadt het nooit - hoofdpersonage in ‘Dear Evan Hansen’. Een film die gebaseerd werd op een succesvolle musical, en in beide geval om een middelbare scholier met een angststoornis draait. Door een bijzonder ongelukkige samenloop van omstandigheden ontstaat er een gigantisch malentendu: een van de epistels die Evan van z’n therapeut aan zichzelf moest schrijven, komt in de verkeerde handen terecht en wordt beschouwd als een afscheidsbrief van een klasgenoot die enkele dagen later zelfmoord pleegt. Waarop Evan al gauw ontdekt dat een leugentje om bestwil niet altijd de beste oplossing is. Internationaal wordt gegromd dat de film ietwat toondoof is, al lijkt ons dat in de eerste plaats toegespitst op de zangkwaliteiten van Julianne Moore. Of zoals voormalig minister van cultuur Joke Schauvlieghe daarover zou kwaken: “Schoenmakers, blijf bij je leest.”