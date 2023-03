STREAMINGTIP. ‘Dear...’: een blik in het hoofd van inspirerende mensen

TV Ninalotte Roose na ‘2DEZIT’ nu in ‘Familie’: “Geen spijt van seksscènes, maar dit keer ga ik mijn grenzen beter bewaken”

Gisteravond deed de mysterieuze Aurelie haar intrede in ‘Familie’. Een rol gespeeld door internationaal fotomodel Ninalotte Roose, die eerder ook al te zien was in jongerenreeks ‘2DEZIT’. Daarin had Ninalotte heel wat stomende seksscènes. “Ik dacht dat ik die intieme scènes wel zou aankunnen, maar dat bleek toch niet zo vanzelfsprekend”, vertelt ze in een openhartig gesprek. Voor het eerst spreekt ze ook over haar recente liefdesbreuk met ‘#LikeMe’-acteur Maksim Stojanac. “Nee, het lag niet aan onze te drukke agenda’s.”