STREAMINGTIP. ‘Dear Edward’: de dramatische versie van ‘De Kleine Prins’

Het verhaal van ‘Dear Edward’ draait rond het twaalfjarige jongetje Edward (Colin O’Brien). Hij is de enige die een vliegtuigcrash overleeft die van heel wat anderen - waaronder ook z’n directe familie - het leven kost. Edward moet noodgedwongen bij z’n tante en oom gaan wonen - en dat blijkt uiteraard een hele aanpassing. En dan zijn er ook nog de verhalen van de familie en vrienden van de overlevenden. Zij zoeken steun bij elkaar in een support group, waarbij ze vooral leren dat het leven - hoe dan ook - doorgaat. Volgens critici is dit dé reeks die u moet zien als u nog tranen op overschot heeft na ‘This Is Us’. Of dat ook terecht is, laten we u - met een doos tissues in de buurt - graag zelf ontdekken.