STREAMINGTIP. ‘De standaard koekhandel’: de psychoanalyse achter de Oreo-koek

In die YouTube-reeks vraagt de zelfverklaarde koekenfretter en suikerjunk nu al vijf seizoenen aan bekende Vlamingen naar hun favoriete koek. De nostalgie die ze erbij voelen, de precieze samenstelling en de ideale manier om hun guilty pleasure te degusteren. Zo bezong Guga Baul dit seizoen zijn liefde voor de Kinder Bueno, had Bockie de Repper het over de ‘rijkigheid’ van de Ferrero Rocher en besprak filosoof Maarten Bourdry het psychoanalytische aspect van de met witte chocola omhulde Oreo.

Lelie — die zijn pocketshow opneemt in de koekenrayon van de Proxy Delhaize in Sint-Amandsberg — ontving de voorbije jaren al 52 gasten. Bij aanvang van het huidige seizoen werden alle afleveringen in primeur getoond in Kinepolis Gent. De bioscoopgangers kregen een koekendoos mee voor tijdens de vertoning om de koeken gelijktijdig met de gasten in de video’s te proeven. YouTube-bingemateriaal, want de filmpjes van tussen de vijf en tien minuten zijn even verslavend als de koeken zelf.