STREAMINGTIP. De officieuze biopic van Whitney Houston

Die staat uiteindelijk gepland voor 21 december van dit jaar, zal ‘I Wanne Dance With Somebody’ heten en ‘Star Wars’-actrice Naomi Ackie zal Houston opnieuw tot leven wekken. Maar de éérste biopic wordt dat niet, want Netflix lanceerde zonet het coming of Age-drama ‘Beauty’. Met ‘Whitney’ of ‘Houston’ wordt daarin met geen woord gerept, maar een blinde kan zien dat het om ‘Mrs 200 million copies’ gaat. Zij het wel over de jaren vóór ze doorbrak. ‘Beauty’ gaat over een jonge zangeres met een uitzonderlijk talent, die de liefdesrelatie met haar beste vriendin verborgen moet houden omdat een single vrouw beter in de markt ligt. De hoofdrol wordt gespeeld door de jonge Gracie Marie Bradley, Sharon Stone is haar meedogenloze labelbaas.