STREAMINGTIP. ‘De laatste dag’: opstappen voor dummies

Want jawel: iedere keer wanneer Lucie (Elisabeth Lucie Baeten) haar ontslag kan indienen, houdt iets haar tegen. Dat is elke dag iets anders: ze mag een belangrijke presentatie geven, ze vermoedt dat ze zwanger is, of ze krijgt een uitzonderlijke klik met de nieuwe collega. Lucie smijt zich telkens weer op haar nieuwe opdracht, met de hulp van chatbot OLI, de virtuele assistent van het kantoorgebouw. Lucie chat met hem over alles wat ze doet, denkt en voelt. Wat Lucie nog niet weet, is dat chatbot OLI eigenlijk de charmante jongeman Olivier (Jean Janssens) is, die haar telkens weer begroet aan het onthaal. Aan het einde van iedere werkdag blijkt alles en iedereen (behalve OLI) te berusten op een misverstand: Lucie mocht de presentatie niet geven, is niet zwanger en die nieuwe collega blijkt een absolute schoft. Lucie doet er vervolgens alles aan om alsnog haar ontslag te geven, maar baas Bart (Sven De Ridder) is keer op keer onbereikbaar. En dus wordt morgen de laatste dag. Misschien.