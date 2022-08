STREAMINGTIP. ‘Clan’ gaat internationaal

James May naar het ziekenhuis nadat hij tegen 120km/u tegen muur knalt tijdens opnames

James May (59) is naar het ziekenhuis gebracht tijdens de opnames van een nieuw seizoen ‘Grand Tour’. De presentator crashte met een snelheid van 75 mijl per uur (120 km/u) tegen een muur in Noorwegen. De lichamelijke schade lijkt mee te vallen.

