STREAMINGTIP. ‘City on Fire’: dood en mysterie in New York

'Blind getrouwd' mag gedurfder volgens Ingeborg: "Ik wil de ergernis­sen bespreek­baar maken"

Ook dit jaar keert Ingeborg terug in het VTM-programma ‘Blind getrouwd’. Als grote supporter van de liefde, praat ze erover in onze HLN-podcast ‘De Mediawatchers’. “Als we iets willen leren over liefde, moeten we bepaalde dingen kunnen benoemen”, vertelt ze. “Iedere relatie begint als een mooi sprookje, maar vanaf er een ergernis is willen we er niet over praten. Juist dan wordt een relatie interessant.” Luister hierboven naar de volledige aflevering van ‘De Mediawatchers’.