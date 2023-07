STREAMINGTIP. ‘Babylon’: decadentie is van alle tijden

Royalty “Ik hield hem urenlang in m'n armen terwijl hij bloedde”: het waargebeur­de verhaal achter ‘The King Who Never Was’

Het had de zomer van hun leven moeten worden, maar in plaats daarvan eindigde de vakantie van de Duitse Birgit Hamer in 1978 in een tragedie. Haar 19-jarige broer Dirk werd bruut vermoord, en daar bleek een niet onbesproken Italiaanse prins voor verantwoordelijk. Dit is het verhaal van ‘The King Who Never Was’ - een nieuwe Netflix-documentaire. “Iemand die roept dat hij Italianen wil vermoorden? Dat noemen we tegenwoordig een terroristische aanslag.”