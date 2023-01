STREAMINGTIP. ‘B3OVA’: wat een dertiger lijden kan

William Boeva is dan wel dertig geworden, hij voelt zichzelf nog steeds jong - en precies daar wringt het schoentje. Er wordt namelijk zoveel verwacht van iemand die dertig is. “Heb je al een huis? Ga je trouwen? Heb je kinderen? Heb je een extra oplader voor je smartphone?”: dat soort vragen lijkt om een of andere reden nog niet aan de orde als je negenentwintig bent. Waarop Boeva zich afvraagt of z’n leven nu écht voorbij is, dan wel alles nog moet beginnen. Hoe dan ook: het wordt tijd om afscheid te nemen van wie hij vroeger was...