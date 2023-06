STREAMINGTIP. ‘Arnold’: van Oostenrijk tot in Amerika

In een reeks openhartige interviews komen zowel Schwarzenegger, zijn vrienden (en ‘vijanden’, red.), collega’s en showbizzkenners aan het woord. Zij schetsen hoe een jongetje van het Oostenrijkse platteland z’n weg zocht - én vond - naar de hoogste region van the American dream. Van z’n prille jaren als kampioen bodybuilding, z’n doorbraak in Tinseltown, tot z’n carrière als politicus, en z’n woelige privé-leven: het komt allemaal aan bod in deze reeks.