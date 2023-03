STREAMINGTIP. ‘Abbott Elementary S2’: iedere school z’n plaatselijk idool

TV Het eerste interview met Soaperstar: “Nu zal iedereen denken dat mijn man Dries ook in een pak zit”

De zeepbel is gebarsten: Soaperstar bleek niemand minder dan Kat Kerkhofs te zijn. “Ik had één van de moeilijkste pakken, ik kon moeilijk ademen”, vertelt ze in het eerste interview na haar uitschakeling. Wie ook opgelucht kan ademhalen nu Kats ‘The Masked Singer’-deelname erop zit, is haar man Dries Mertens. “Hij kreeg er stress van... Maar vond het stiekeme gedoe ook wel héél leuk!” Zo leuk dat hij in één van de pakken zit? “Ik denk dat hij te verlegen is, maar wie weet...”