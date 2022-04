STREAMINGTIP. ‘8eraf’: “Er is in al die jaren veel en tegelijkertijd ook weinig veranderd”

TV‘Friends’ en ‘Sex and the City’ deden er ook een, dus vond Kadèr Gürbüz - zij was het moeilijkst te overtuigen - ook een reünie van de Ketnet-reeks ‘W817' wel geoorloofd. Die kwam er uiteindelijk na een crowdfunding. 52.000 fans kochten een kaartje van 15 euro en de opnames konden beginnen. Een groot succes, want uiteindelijk gingen meer dan 100.000 fans naar de bioscoop, en hoewel de film pas in december 2021 uitkwam, werd het een van de best scorende films van een geteisterd bioscoopjaar. Voor wie geen kaartje kocht is de film nu beschikbaar op VRT.NU.