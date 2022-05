Streamingdienst Disney+ blijft wel groeien

TV Na geteister­de jubileum-edi­tie: 'De mol 2022' is bekend. “De mol heeft letterlijk élke opdracht doen mislukken”

Het moest een feesteditie worden, maar de tiende reeks van ‘De mol’ draaide uiteindelijk uit op een pechseizoen. Met een Mol die opgaf, en twee geblesseerden die noodgedwongen het spel moesten verlaten. Maar kijk: er was een Mol, en die werd tijdens een zinderende live-finale in Paleis 12 in Brussel ontmaskerd. Uiteindelijk maakte Uma zich bekend als saboteur. “Ik heb echt een sprintje getrokken”, lachte ze na afloop. Winnaar Sven mocht met de niet onaantrekkelijke geldpot van 26.390 euro naar huis.

