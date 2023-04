STREAMING. Vijf must-sees indien u maar niet genoeg krijgt van influencers

TVInfluencers: love them or hate them , maar u kunt er niet omheen dat ze zichzelf meer en meer in uw dagelijks leven komen cementeren. In Vlaamse glittershows duiken ze intussen op tussen de standaard gevestigde waarden en ze maken op hun beurt ook steeds vaker het onderwerp uit van films, televisieseries en (schandalige) documentaires. Wat het genre ook is: influencers zorgen voor boeiende, onthullende en soms zelfs sympathieke en ronduit sinistere televisie. Een overzicht!

‘Henk Rijckaert - Influencer’ (Streamz)

Komiek Henk Rijckaert is zo geobsedeerd door influencers dat hij er in 2022 een hele zaalshow aan heeft gewijd. Nu ja, ‘Influencer’ werd eigenlijk eerder in het leven geroepen om de draak te steken met influencers en social media bekendheid, maar tegelijk is het ook een verdoken hommage aan het wereldje en vooral: lachen met zichzelf. Rijckaert is als grappigste doe-het-zelver van het internet namelijk zelf niet van social media weg te slaan. YouTube, Facebook, Instagram: hij is zelf een online fenomeen dat dagelijks met al zijn volgers in contact staat en een hechte band met hen opbouwt. Al houdt hem dat niet tegen om zijn collega-influencers op de korrel te nemen, natuurlijk. Vooral degenen die hun verantwoordelijkheid naar hun fans toe niet serieus nemen en nog nooit van ‘echtheid’ hebben gehoord. Z’n grappigste voorstelling tot nu toe. Althans volgens het internet.

‘The D’Amelio Show’ (Disney+)

Vergeet de Kardashians, deze Amerikaanse realityreeks volgt de levens van de bekende D’Amelio-zussen en gunt u een unieke blik achter de schermen van hun internetfaam en de noeste arbeid die er in het opbouwen, onderhouden en beschermen van een influencer-imperium kruipt. De show focust op het D’Amelio-duo Charli en Dixie en hun ouders Heidi en Marc en neemt een opvallend nuchtere kijk op de bekendste familie van TikTok. In tegenstelling tot ‘The Kardashians’ of gelijkaardige realityreeksen is de show veel meer gefocust op de herkenbare struggles, de tegenslagen en ook de mentale uitdagingen die met een leven in de online spotlight gepaard gaan in plaats van te focussen op kleinzielig zussendrama en elkaar het leven zuur maken. ‘The D’Amelio Show’ groeide uit tot één van de best bekeken realityreeksen in zijn genre. Een derde seizoen is dan ook al op komst.

‘Follow Me’ (Streamz)

Voor wie weinig nabijheid vindt bij Amerikaanse influencers, maar vooral wil binnenkijken bij Vlaamse internetsensaties en hoe hun internetfaam uitgroeide tot een business waar heel de familie bij betrokken is, die moet ‘Follow Me’ op Streamz ontdekken. In deze gloednieuwe, vierdelige docu maakt u kennis met acht selfmade content creators die goed kunnen leven van een carrière op TikTok en consorten. Wat vooral opvalt is hoe nuchter en bescheiden deze jonkies vertellen over hun specifieke roem, de band met hun fans, welke lessen ze al hebben getrokken en hoe zo een verpletterende rise to fame ook z’n moeilijke momenten met zich meebrengt. Een must-see voor iedereen die thuis zelf een kleine (wannabe) influencer heeft rondlopen of zelf een carrière als professionele beïnvloeder ambieert.

‘Not Okay’ (Disney+)

Influencers en social media zijn nu eenmaal alomtegenwoordig in onze samenleving en dus is het geen verrassing dat er steeds meer tv-scenario’s aan hen worden opgehangen. Denk maar aan ‘Emily in Paris’, het lichtvoetige afleidingsmanoeuvre van ‘Sex and the City’-bedenker Darren Star over een Amerikaanse die voor haar job naar Parijs verhuist en dat te pas en te onpas documenteert met haar smartphone. Als u uw honger naar een vierde seizoen van ‘Emily in Paris’ -of gewoon een knapperige croissant- wilt stillen, dan kunt u met de film ‘Not Okay’ op Disney+ op de schouders van een andere influencer naar Parijs meeliften. In deze satirische komedie speelt Zoey Deutch een jonge fotoredacteur uit New York die hopeloos bekend wil worden op het internet en dat ook wordt wanneer ze doet alsof ze een bomaanslag in de Franse lichtstad overleefde. Maar die nieuwverworven bekendheid keert zich tegen haar wanneer haar leugens één voor één doorprikt worden.

‘The Social Dilemma’ (Netflix)

Deze Emmy-bekroonde docufilm dateert al van 2020, maar verdient sowieso een (re)watch. Want als het fenomeen influencers u mateloos fascineert, dan bent u mogelijk al even geïnteresseerd in het inner raderwerk van social media en hoe ingenieus die platformen ontworpen zijn om u verslaafd te maken en uw dagelijks gedrag te beïnvloeden en zelfs te manipuleren. Deze film focust op het zelfdestructieve potentieel van computertechnologie en de ethische dilemma’s die daarmee gepaard gaan. De docu maakt dit aanschouwelijk aan de hand van geacteerde passages (hallo Skyler Gisondo!) en getuigenissen van insiders uit de industrie die een boekje komen opdoen over de interne keukens van bedrijven zoals Facebook, Google en Twitter.

