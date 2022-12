STREAMING. Kerstfilms die zo cheesy zijn dat het bij u thuis naar raclette zal ruiken

TVAls het leven al eens aanvoelt alsof u eindeloos in de afgrond staart, dan is die afgrond deze tijd van het jaar op z’n minst kleurrijk verlicht en smaakt die heerlijk naar kaneelkoekjes en kruidige melkkoffies. En wat kan hardnekkige blues beter verjagen dan een lawine aan melige kerstfilms die gegarandeerd een happy end meetronen? Van ‘Falling For Christmas’ op Netflix tot ‘Christmas is Canceled’ op Streamz . Deze kerstfilms zijn zo cheesy dat het bij u thuis spontaan naar raclette zal beginnen ruiken.

‘Falling For Christmas’ (Netflix)

Hebt u een heerlijk voorspelbare kerstkomedie besteld? Dan is ‘Falling For Christmas’ een onuitputtelijk buffet aan romcom-clichés met niemand minder dan Lindsay Lo-(hoho)-han in de hoofdrol. Deze Netflix-prent markeert haar terugkeer naar het scherm en daarin transformeert Lohan zich als verwende hotelerfgename van een notoire mean girl naar een melige meid nadat ze van een bergtop tuimelt en daarbij in één klap haar geheugen en haar privileges verliest. Ze vindt echter onderdak bij een charmante jonge weduwnaar die haar de geneugten van een simpel leven bijbrengt. Net op tijd om van een kerstmirakel te spreken.

‘Something From Tiffany’s’ (Prime Video)

Voor een betoverende kerst in New York hoeft u niet voor de zoveelste keer ‘Home Alone 2’ in te schakelen, maar kunt u bijvoorbeeld met deze film op Prime Video één lange reclamespot voor het luxueuze juwelenmerk ‘Tiffany & Co’ uitzitten. In ‘Something From Tiffany’s’ worden de levens van twee koppels op de kop gezet wanneer hun kenmerkende blauwe geschenkdoosjes per ongeluk verwisseld worden en dit een reeks onverwachte wendingen richting lotsbestemming in gang zet. Een karaatgevoelige romcom waar u meteen voor zult smelten.

‘Christmas is Canceled’ (Streamz)

Wanneer 90’s hartendief Dermot Mulroney en ‘Pretty Little Liars’-alumna Janel Parrish in één film opduiken, dan geeft dat niet alleen een kerstkruisbestuiving, maar ook een recept voor een kerstramp. Want van zodra Emma (Hayley Orrantia) ontdekt dat haar veel te oude vader uitgaat met haar veel te jonge middelbareschoolrivale, maakt ze het tot haar missie om de twee uit elkaar te rukken om zo op tijd de magie van de feestdagen te herstellen. Als ze er niet in slaagt, dan is kerstmis officieel geannuleerd. Enfin, tot een happy end dat even komt rechttrekken natuurlijk.

‘Single All The Way’ (Netflix)

Als u uw jaar niet kunt afsluiten zonder nog één onverdunde dosis Jennifer Coolidge, dan is ‘Single All The Way’ een prima manier om het gemis dat het tweede seizoen van ‘The White Lotus’ op Streamz inmiddels in uw leven heeft achtergelaten op te vullen. In deze romantische komedie volgen we Peter die het beu is om altijd single aan de kerstdis te schuiven en dus z’n beste vriend optrommelt om z’n schijnlief te zijn. Wanneer blijkt dat Peters moeder echter een date voor hem heeft gefixt, verkent Peter z’n opties, maar ontdekt hij ook z’n ware gevoelens. Een film die u laat lachen en u ook een goed gevoel geeft over single zijn. Want dat mag ook wel ‘ns!

‘Harry Potter and the Sorcerer’s Stone’ (Streamz)

Elke reden om een ‘Harry Potter’-marathon te starten is een goede reden en al zeker als u weet dat de films weldra van Streamz zullen verdwijnen. Ze zijn dan wel geen typische kerstfilms, maar de parameters van een onvervalste kerstklassieker worden wel bij minstens drie van de acht afgevinkt. In ‘Harry Potter and the Sorcerer’s Stone’ viert onze jonge tovenaar namelijk z’n eerste echte kerst, in ‘Harry Potter and the Goblet of Fire’ steelt een oogstrelend kerstbal de show en in ‘Harry Potter and the Order of the Phoenix’ krijgt u er zelfs een kus onder een magische maretak bovenop. Verdraaid melig als u het aan ons vraagt.

