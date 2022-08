Streamen op kindermaat: zo houdt u uw kroost nog een tijdje zoet

Van een cartoon in de New Yorker tot een sitcom in de jaren ‘60, gevolgd door twee live-action films en een Broadwaymusical. ‘The Addams Family’ en hun satirische versie van het ideale Amerikaanse gezin blijft een populair begrip dat generaties overstijgt. Met de animatiefilms raken ook uw kinderen aan deze macabere maar ook liefdevolle griezelfamilie verknocht. In deze tweede film besluit Gomez met het hele gezin op vakantie te trekken om zo enkele familiale plooien glad te strijken. Maar een trektocht per camper is natuurlijk niet compleet zonder een goth decor, een open haard en bezienswaardigheden in Halloween-stijl. Zo trekt de bleke bende langst Salem, Sleepy Hollow en Death Valley en wordt er griezelig veel afgeknuffeld.

Gloednieuw op Netflix en de eerste originele serie van Mattel die niet gebaseerd is op een eerdere franchise. Deze geanimeerde peuter- en kleuterserie volgt de avonturen van de 7-jarige Deepa en haar beste vriend Anoop, een van kleur veranderend babyolifantje. Samen besluit dit vertederende duo het dagelijkse beheer van de Mango Manor -de B&B van Deepa’s ouders- over te nemen opdat deze hardwerkende mensen ook eens kunnen genieten van een welverdiende staycation. Deze show zit propvol zang- en dansoptredens met Bollywood-invloeden en een flinke scheut girlpower. Misschien kan dit verhaal uw kinderen zelfs aansporen om hun meest altruïstische kant boven te halen en de mini-conciërge van uw huishouden te worden?

Nee, niet de Simpsons en ook niet de Backeljaus. De oudste familie ter wereld is natuurlijk niemand minder dan de Croods. De oud-holbewoners staan in deze vervolgfilm voor de grootste uitdaging van hun knotsgekke leven: een nieuwe familie op hun pad dulden. Op zoek naar een nieuwe thuis botsen de Croods niet alleen op een ommuurd paradijs, maar ook op een compleet nieuwe beschaving. De Betermans (die in elk opzicht ‘beter’ zijn) zijn een stelletje hipsters avant la lettre die de term ‘new age’ nogal spiritueel schijnen te interpreteren. Ondersteund door het stemmenwerk van onder meer Geert Van Rampelberg, Maaike Neuville, Wouter Hendrickx en Charlotte Vandermeersch blijft iedereen die zich hieraan vergaapt gegarandeerd met pretoogjes achter.

Adil El Arbi en Bilall Fallah lieten al weten dat hun regiedebuut voor Marvel een schot in de roos was bij de jeugd. En nu de hele reeks intussen uit is, is het de hoogste tijd dat u uw kroost laat kennismaken met Kamala Khan en haar mystieke superkrachten. In deze coming-of-ageserie gebaseerd op het gelijknamige stripverhaal uit 2014 ontdekt een moslimmeisje met Pakistaanse roots de superheld in zichzelf met behulp van een mysterieuze armband die haar bovenmenselijke krachten geeft. Geïnspireerd door haar idool Captain Marvel neemt ze de naam Ms. Marvel aan om te zorgen voor orde en gezag in de straten van Jersey City. Maar Kamala moet eerst leren wie en wat voor soort superheld ze wil zijn en of ze wel tegen deze grote verantwoordelijkheid is opgewassen.

Een jeugdfilm waarvan uw uk niet hyperactief, maar net stil wordt en bovendien ook nog iets opsteekt? Dan is ‘Hallo Wereld!’ het spul waar u naar op zoek bent. In tegenstelling tot de meeste natuurdocumentaires is deze één uur durende film gemaakt op kindermaat doordat het volledig is opgetrokken uit dieren gemaakt van papier-maché die via stop-motionanimatie tot leven worden gebracht. Het leuke daaraan is dat deze levendige biotoop daarmee rechtstreeks inhaakt op de fantasierijke wereld van uw knutselgekke kleuter. In deze docu krijgt de natuur een stem -het geheel wordt bovendien aan elkaar gepraat door de zoetgevooisde Kristel Verbeke- en toont het op een eerlijke, leerrijke en positieve manier hoe de natuur in elkaar zit.

