Streaker in ‘De Slimste Mens’ blijkt pornoacteur: “Volgend jaar wil ik in de deelnemersstoel zitten”

Een opvallende verschijning donderdagavond in ‘De Slimste Mens ter Wereld’: tijdens de tweede ronde liep er een streaker door de sketch van Lotte Vanwezemael. Even later dook hij ook poedelnaakt op in de volle studio. Wij zochten en vonden de man, die in het echte leven pornoacteur blijkt te zijn.

Wanneer we hem opbellen, is Aaron Vekemans uit Walem aan het afwassen. “Met kleren aan”, verduidelijkt de man, smakelijk lachend. Donderdagavond konden nochtans meer dan 900.000 kijkers hem live in volle glorie aanschouwen tijdens een sketch in ‘De Slimste Mens’. Hoe hij daar terechtkwam? “De redactie van ‘De Slimste Mens’ was op zoek naar pornoacteurs voor drie sketches, en vond mij via ‘De Ideale Wereld’, waar ik ook al in te zien was. Ik stemde meteen in. In de eerste twee ‘Slimste Mens’-sketches speelde ook mijn vriendin mee, maar gisteren moest ik op mijn eentje de show stelen. Ik had wel verwacht dat ze mijn kruis zouden blurren, maar nee: alles was te zien!”

Erotische kerstspecial

Gelukkig is Aaron het intussen gewend om naakt aanschouwd te worden. Samen met zijn vriendin Jonie maakt hij namelijk erotische content op het platform OnlyFans, onder de artiestennamen Jason en Jolynn. Daarover getuigen ze ook in de Streamz-reeks ‘De Naakte Vlaamse Waarheid’. Fans van zijn werk herkenden de streaker donderdagavond meteen op tv: “Na de uitzending kreeg ik heel wat reacties van vrienden, maar ook via OnlyFans en onze erotische Instagrampagina. Grappig, want in het echte leven zouden ze dat niet durven. Als we op straat herkend worden, luidt het telkens: “Ik herken jullie van ‘De Slimste Mens’”, maar nooit “Ik ken jullie van OnlyFans”. Ah nee, want dan moeten ze toegeven dat ze porno kijken.”

Of hij er na de uitzending ook betalende volgers bij kreeg op OnlyFans? “Dat heb ik nog niet gecheckt. Vaak volgen die pas later; mensen kijken tegenwoordig steeds vaker uitgesteld. Anderzijds: ons bereik is al heel groot dankzij de Streamz-reeks en interviews in Humo en co. Ik denk soms dat iedereen die interesse heeft, ons intussen wel kent.”

De uitzending hebben Aaron en Jonie donderdagavond gezellig samen live gekeken. “We waren in Antwerpen met enkele vriendinnen een erotische kerstspecial aan het filmen, maar om half elf heb ik een pauze ingelast om allemaal samen naar ‘De Slimste Mens’ te kijken”.

Red de panda’s!

Tijdens het streaken scandeerde Aaron de slogan ‘Save the panda’, die ook op zijn strakke torso stond geschilderd. Maar een dierenrechtenactivist zou hij zichzelf nu ook weer niet noemen. “Die slogan was een idee van de makers, het hoorde bij het personage dat ik vertolkte. Ik bén geen streaker, hè, ik speelde alleen dat rolletje in de sketch. Let op: ik hou wel van panda’s. Dat zijn kei mooie beestjes!”

Voor we ons gesprek eindigen, moet er Aaron nog één ding van het hart. “Volgend jaar wil ik opnieuw te zien zijn in ‘De Slimste Mens’, maar dan in een deelnemersstoel. De redactie is daarvan op de hoogte.” Wij kruisen alvast de vingers.