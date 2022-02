‘Stranger Things’ maakt releasedatum vierde seizoen bekend, vijfde seizoen wordt laatste

In het vierde seizoen worstelt de groep met de nasleep van The Battle of Starcourt en worden ze voor het eerst van elkaar gescheiden. De uitdagingen die de middelbare school met zich meebrengt maken het er niet makkelijker op. Juist in deze lastige periode krijgt de groep te maken met een nieuwe bovennatuurlijke dreiging, met een gruwelijk mysterie tot gevolg. Het mysterie oplossen is hun enige kans om eindelijk een einde te maken aan de verschrikkingen van de Upside Down.

‘Stranger Things’ is een Netflix Original serie gecreëerd door The Duffer Brothers. De reeks is een ode aan de klassieke genre films uit de jaren ‘80. Sinds de release van het eerste seizoen in 2016 is ‘Stranger Things’ uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen en heeft het meer dan 65 awards en 175 nominaties in de wacht gesleept, waaronder Emmy’s, Golden Globes en Grammy’s. De drievoudige Emmy Award-genomineerde voor Beste Drama is een van de populairste Netflix Originals tot nu toe. Seizoen drie staat op de tweede plaats als meest populaire Engelstalige serie in de Netflix top 10.

Vijfde seizoen wordt laatste, maar...

Er is ook slecht nieuws voor de fans van de serie, want na het vijfde seizoen zal de reeks ermee ophouden. “Zeven jaar geleden planden we de volledige verhaallijn voor Stranger Things”, laten makers Matt en Ross Duffer in een open brief aan hun fans weten. “Destijds voorspelden we dat het verhaal vier tot vijf seizoenen zou duren. Het bleek te groot om in vier seizoenen te vertellen, maar nu razen we richting onze finale.” Volgens bronnen is de productie van seizoen vijf nog niet begonnen.

Maar definitief afscheid nemen van de reeks moeten we hoogstwaarschijnlijk niet doen. De makers lieten sterk doorschemeren dat ‘Stranger Things’ mogelijk een vervolg of spin-off-serie krijgt. “Er zijn nog veel meer spannende verhalen te vertellen in de wereld van ‘Stranger Things’: nieuwe mysteries, nieuwe avonturen, nieuwe onverwachte helden.”

‘Stranger Things 4 Volume 1' is vanaf 27 mei exclusief beschikbaar op Netflix. ‘Volume 2' volgt op 1 juli.

