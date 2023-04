'Stranger Things' krijgt eigen animatieserie: Netflix kiest voor Studio 100 om de reeks te animeren

Flying Bark Productions, een Australische animatiestudio en meteen ook een dochterbedrijf van Studio 100, werd in 1968 opgericht door Yoram en Sandra Gross. Na iets meer dan dertig jaar belandde de studio in 2006 in de handen van het Duitse EM Entertainment. Niet veel later vond Flying Bark Productions zijn weg tot bij Studio 100. Deze laatste kocht de studio in 2008 over voor 41 miljoen euro. Kort nadien maakte Flying Bark al een eerste langspeelfilm rond Maya de Bij.

Over de animatieserie zelf is er wel nog maar weinig geweten. De verhaallijn staat nog niet vast en ook een releasedatum is er nog niet. Wat wel zeker is, is dat ook de gebroeders Matt en Ross Duffer hun stempel zullen drukken op de reeks. “Het avontuur gaat verder”, klonk het eerder al bij de makers van ‘Stranger Things’. Zij dromen naar eigen zeggen al jaren over een getekende versie van de populaire Netflixreeks. Volgens het tweetal is zowel het script als het artwork alvast “ongelooflijk”. “We kunnen niet wachten om het met jullie te delen.”