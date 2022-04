‘Stranger Things’ kost nu twee keer zo veel als ‘Game of Thrones’: 30 miljoen per aflevering

TV Margriet Hermans over zware depressie: “Een potje pillen naar binnen werken en dan zou het gedaan zijn”

In ‘Liefde voor muziek’ hebben de artiesten tussendoor ook tijd om elkaar beter te leren kennen. Tijdens een van hun vele autoritten hebben Margriet Hermans (68) en Zornik-frontman Koen Buyse (45) het over hun leven als muzikant, en dat blijkt niet enkel rozengeur en maneschijn te zijn. Zo blikt Margriet terug op een moeilijke periode in haar leven. “Rond m’n 29ste belandde ik in een zware depressie.”

19 april