‘Stranger Things’ kost nu twee keer meer dan ‘Game of Thrones’: 30 miljoen per aflevering

TV Julie Van den Steen lokt brandweer­man Carlo op een wel erg ongewone manier naar z’n slaapkamer

Brandweerman Carlo (39) neemt woensdag het leven over van ‘Star Wars’-fan Jonathan in het VTM-programma ‘Welkom in de familie’. Om de man dat goede nieuws mede te delen, verstopt presentatrice Julie Van den Steen (29) zich op z’n slaapkamer. Om Carlo daar te krijgen, zet ze zelfs de grove middelen in.

19 april