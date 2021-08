Straffe staaltjes animatie en Vlaamse kleppers: dit zie je in augustus op Netflix, Disney+ en Streamz

TVTot nu toe kregen we een eerder wisselvallige zomer voorgeschoteld. Gelukkig kunnen we ons verwarmen bij de nieuwste zomerprogramma’s van de streamingdiensten. Van actie tot romantiek, van Hollywood tot eigen bodem: dit is het beste wat Netflix, Disney+ en Streamz u in augustus te bieden hebben.

Netflix

‘The Kissing Booth 3' - vanaf 11 augustus op Netflix

Het is de zomer voordat Elle naar de hogeschool moet, en ze staat voor de moeilijkste keuze van haar leven: verhuist ze naar de andere kant van het land met haar knappe vriendje Noah, of komt ze haar belofte na en gaat ze naar school met haar BFF Lee? Wiens hart zal Elle breken?

‘Sweet Girl’ - vanaf 20 augustus op Netflix

Familieman Ray Cooper (Jason Momoa) zweert wraak op het farmaceutische bedrijf dat een levensreddend medicijn van de markt haalde, vlak voor zijn vrouw stierf aan kanker. Maar zijn zoektocht naar de waarheid leidt tot een dodelijke ontmoeting die hem én zijn dochter Rachel in gevaar brengt. Al snel verandert Rays missie: hij moet vechten voor de familie die hij nog overheeft.

‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’ - vanaf 23 augustus op Netflix

De eerste spin off van ‘The Witcher’ is er, maar dan wel in animatievorm. De anime-reeks ‘Nightmare of the Wolf’ volgt witcher Vesemir tijdens zijn jonge jaren. Hij is de mentor van Geralt of Rivia, het personage dat we kennen uit de originele ‘The Witcher’-reeks.

‘Vivo’ - vanaf 6 augustus op Netflix

Een kinkajoe - dat is een rolstaartbeer - die erg van muziek houdt gaat op een spannende reis van Havana naar Miami om zijn lot te vervullen en een liefdesliedje te zingen voor een oude vriend.

Disney+

‘Cruella’ - vanaf 27 augustus op Disney+ voor alle abonnees

Eerder al tegen een meerprijs, maar vanaf nu voor alle abonnees: Academy Award-winnares Emma Stone schittert in ‘Cruella’, een live-action film over het rebelse begin van een van de beroemdste – en meest modieuze – schurken uit de cinema: de legendarische Cruella de Vil. De film speelt zich af in het Londen van de jaren zeventig, het hoogtepunt van de punkrockrevolutie. We volgen de jonge oplichtster, Estella, een slim en creatief meisje dat vastbesloten is om naam te maken met haar creaties. Ze raakt bevriend met twee jonge dieven die haar voorliefde voor kattenkwaad op prijs stellen. Samen slagen ze erin om een leven op te bouwen in de straten van Londen. Op een dag trekt Estella’s modetalent de aandacht van Barones von Hellman (Emma Thompson), een verwoestend chique en angstaanjagend elegante mode-legende. Hun ontmoeting zet een reeks gebeurtenissen en onthullingen in gang die Estella dwingen om haar slechte kant te omarmen. Zo verandert ze in de onstuimige, modieuze, op wraak beluste Cruella.

‘Only Murders in the Building’ - vanaf 31 augustus op Disney+

Steve Martin, Dan Fogelman en John Hoffman creëren samen een komisch moordmysterie. ‘Only Murders In The Building’ volgt drie onbekenden (gespeeld door Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez) die een obsessie delen voor criminele zaken en plots zelf bij een zaak betrokken raken. Na een gruwelijk overlijden in hun exclusief appartementsgebouw aan de Upper West Side, vermoedt het trio dat er een moord is gebeurd. Ze gooien al hun misdaadkennis in de strijd en gaan op zoek naar de waarheid. De drie nemen tijdens hun onderzoek een podcast op om alles vast te leggen en ontdekken heel wat complexe, jarenoude geheimen. En wellicht zijn de leugens die ze elkaar vertellen zo mogelijk nog gevaarlijker. Al snel beseft het trio dat er een moordenaar in hun gebouw zou kunnen wonen en proberen ze de vele aanwijzingen te ontcijferen voor het te laat is.

‘Tolkien’ - vanaf 20 augustus op Disney+

‘Tolkien’ onderzoekt de vormende jaren van de verweesde ‘Lord of the Rings’-auteur die vriendschap, liefde en artistieke inspiratie vindt bij een groep buitenstaanders op school. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog dreigt hun ‘broederschap’ uit elkaar te vallen. Al zijn ervaringen uit zijn jonge jaren zullen Tolkien inspireren om zijn beroemde romans over Midden-aarde te schrijven.

‘What If...?’ - vanaf 11 augustus op Disney+

‘What If…?’ draait de rollen om en geeft belangrijke gebeurtenissen uit de Marvel Cinematic Universe-films een nieuwe twist. Deze allereerste animatiereeks van Marvel Studios zoomt in op verschillende helden uit het MCU, met stemmen van heel wat gekende sterren die opnieuw in hun rol duiken. De serie wordt geregisseerd door Bryan Andrews en Ashley Bradley is hoofdschrijver.

Streamz

‘F*** you very, very much’ - vanaf 1 augustus op Streamz en Streamz+

‘F*** you very, very much’ is een herkenbare, averechtse en prettig gestoorde reeks over jezelf vinden in het tragische tijdperk van Tinder en tofu. De nieuwe reeks volgt het onstuimige stadsleven van drie hippe dertigers gespeeld door Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens; een bestaan gevuld met familie, flirten, drank en drama. ‘F*** you very, very much’ werd geschreven door Bert Scholiers, die samen met Jonas Govaerts (‘Welp’) de tiendelige serie regisseerde. Malin-Sarah Gozin (‘Tabula Rasa’) was executive producer van dienst.

‘Storm Lara’ - Vanaf 23 augustus op Streamz en Streamz+

Storm Lara is een vierdelige dramareeks over alle facetten van de liefde: de opwinding van pril geluk, de sleetsheid van een al wat langere relatie maar het gaat ook over jaloezie, overspel, schaamte en schuld. Ella Leyers speelt Lara in haar eerste hoofdrol. Lara is een energieke 32-jarige vrouw, die altijd haar grenzen opzoekt, zowel in de liefde als in haar werk. Door haar charisma en energie komt ze vaak weg met haar onbezonnenheid, maar het lijkt erop dat deze formule niet meer lang zal werken. Haar tegenspelers worden krachtig neergezet door Wouter Hendrickx (‘Cordon), Aïcha Cissé (‘Engel’) en Anemone Valcke (‘De Bende van Jan de Lichte’).

‘Obama: In Pursuit of a More Perfect Union’ - Vanaf 4 augustus op Streamz en Streamz+

Emmy winnende regisseur Peter Kunhardt (‘True Justice: Bryan Stevenson’s Fight for Equality’,‘Living with Lincoln’) brengt een uitgebreide studie van Barack Obama’s persoonlijke en professionele leven, waarbij hij inzoomt op zijn weg van senator voor Illinois tot 44ste president van Amerika. Leidraad is Obama’s hoop op een inclusiever Amerika. In de driedelige documentaire worden archief interviews en speeches uit Obama’s carrière samengebracht met de inzichten van verschillende politieke experten. Het eindresultaat is een denkoefening over de nationale identiteit van de Verenigde Staten van Amerika in het verleden en het heden.

‘The Forgotten West Memphis Three’ - Vanaf 25 augustus op Streamz en Streamz+

In deze true crime documentaire onderzoekt podcast host Bob Ruff de beruchte West Memphis Three-zaak opnieuw. In 1993 werden de 8-jarige jongens Stevie Branch, Michael Moore en Christopher Byers op gruwelijke wijze vermoord. Drie tieners, Damien Echols, Jason Baldwin en Jesse Miskelly, werden veroordeeld voor de moord ondanks het gebrek aan bewijs dat hen aan de zaak kon verbinden. Ze werden ervan verdacht de jongens vermoord te hebben als deel van een satanisch ritueel. De tieners hielden echter vol dat ze onschuldig waren en in 2011 werden ze - na 18 jaar - vrijgelaten vanwege nieuw DNA onderzoek. Daardoor zou de moordenaar nog steeds op vrije voeten lopen. Ruff probeert nieuwe informatie te vinden voor de families van de slachtoffers met behulp van nieuwe technologie en onderzoeksinzichten.

