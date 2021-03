Straffe kijkcijfers bij ‘Thuis’ en personage Nancy gaat viraal met 1,2 miljard views

De afleveringen van de populairste dagelijkse fictiereeks van Vlaanderen werden intussen al meer dan 8 miljoen keer gestart op VRT NU sinds het 26ste seizoen van ‘Thuis’ in augustus vorig jaar begon. Het programma is dus niet alleen op televisie een kijkcijferkanon, ook via het streamingplatform vinden steeds meer Vlamingen hun weg naar de reeks. ‘Thuis’ bereikt dagelijks gemiddeld 1,2 miljoen mensen, alleen al via de lineaire uitzendingen op televisie. De oude afleveringen op VRT NU - midden november maakte ‘Thuis’ alle vorige seizoenen beschikbaar, naar aanleiding van de 25ste verjaardag - werden intussen al meer dan 1.700.000 keer gestart.

Naast televisie en streamingplatformen scoort ‘Thuis' ook op het internet, in gif-vorm dan. Een gif is een afbeelding op het internet die eruitziet als een video zonder geluid en zich de hele tijd herhaalt. Wat in 2016 oorspronkelijk begon als een experiment om de effecten van die gifs te bestuderen, groeide uit tot een ongelofelijk succes. Er gaat namelijk zo'n gif van personage Nancy viraal, met maar liefst 1,2 miljard views. De populariteit daarvan is volgens digital creative bij VRT Frederik El Massri te wijten aan de herkenbare emotie. “In Nancy haar gezicht lees je pure paniek. Die emotie herkennen we allemaal. Je hoeft Nancy niet te kennen om haar reactie te begrijpen en de gif naar iemand te willen sturen,” vertelt hij. “De tweede populairste VRT-gif is er ook een uit ‘Thuis’, van een kussende Peter en Femke. Ook de gif van meneer de burgemeester uit ‘Samson en Gert’ ging in 2017 al snel viraal. Plots zagen we de burgemeester in een artikel op Mashable opduiken, een Amerikaanse tech- en nieuwssite. Heel raar!”