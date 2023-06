Stortvloed aan drama blijft ‘Thuis’-kijker verbazen: achtste dode op komst in seizoensfinale?

TV Dominique Van Malder openhartig over zijn libido na de operatie in ‘Patiënt Dompi’: “Ik zie hem terug hangen”

In ‘Patiënt Dompi’ is de gastric bypass-operatie van Dominique Van Malder (47) intussen al even achter de rug. Met zijn goede vriend Joris Hessels (42) praat hij nu openhartig over zijn herwonnen fitheid én... zijn seksleven. “Mijn libido is aan een versnellingspoging bezig”, bekent hij. “Ik zie hem ook terug hangen nu.”