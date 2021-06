Stoppen slaan door bij Jonas in ‘Familie’: overleeft Simon de gijzeling?

Bran Stark zit eindelijk op IJzeren Troon en onthult wat hij nu écht vindt van slot ‘Game of Thrones’

22 juni In het Londense Leicester Square onthult Isaac Hempstead Wright, die Bran Stark speelt in ‘Game of Thrones’, een standbeeld van de metalen troon uit de reeks. Een uitstekend moment om te polsen wat hij nu écht vindt van het omstreden slot van de serie.