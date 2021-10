Stijn vertelt een heftig verhaal in ‘Axel Gaat Binnen’: “Ongeval redde mijn leven”

In de zorgboerderij ontmoet Axel de 27-jarige Stijn. Die komt er twee halve dagen per week werken. Na een zwaar ongeval met de auto kreeg Stijn een niet aangeboren hersenletsel waardoor hij op de zorgboerderij terecht kwam. “Ik heb heel veel geluk gehad dat ze me hebben gevonden. Meer dan een maand heb ik in coma gelegen omdat m’n hersenen aan het opzwellen waren. Ik heb alles van nul af aan opnieuw moeten leren.” Maar gek genoeg veranderde het ongeval ook Stijns leven nadat hij kampte met een zware verslaving aan alcohol en drugs.