Stijgt de hartslag van Shania Gooris tijdens een apéro met Frances Lefebure in ‘Ons DNA’? “Heel irritant”

TVEen gezellige apéro en je hartslag. Het heeft voor mensen met misofonie (overgevoeligheid voor specifieke geluiden zoals bijvoorbeeld eetgeluiden) een duidelijk verband. Kraak-, slik- en slurpgeluiden garanderen vaak een verhoogde hartslag. Of je misofonie hebt, zou te lezen zijn in je DNA, zoals bij Shania Gooris (22). Frances Lefebure (34) neemt in ‘Ons DNA’ de proef op de som en nodigt haar uit voor een ietwat vreemde aperitief. “Wat al deze hapjes gemeen hebben, is dat ze heel veel lawaai maken als je ze opeet”, vertelt ze, zoals je kan zien in het fragment hierboven. “Tijdens het aperitief doe ik mijn uiterste best om te slurpen, smakken en alles goed te laten kraken tussen mijn tanden.”