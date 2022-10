Steven Van Herreweghe bijna in de val gelokt door Eveline: “Ik werd wakker en kreeg foto’s in lingerie”

TV Paniek in ‘Extreme Makeover’ wanneer blijkt dat lift niet in huis past: “Het verhaal stopt hier”

In ‘Extreme Makeover Vlaanderen’ doen James Cooke en de zijnen er alles aan om het huis van Jeremy rolstoelvriendelijk te maken. En daar hoort een lift bij, die Jeremy probleemloos naar de bovenste verdiepingen kan brengen. Het lijkt te lukken, tot interieurarchitecte Anneke een alarmerend telefoontje krijgt van de werf... “De lift geraakt er eigenlijk niet in", klink het. “Dat is een groot probleem." Boosdoener van dienst is een poutrel die in de weg steekt. Die kan niet zomaar weggenomen worden zonder de stabiliteit in gevaar te brengen. “Er is geen weg terug", klinkt het dan ook. “We moéten die lift zetten. Lukt dat niet, dan stopt het verhaal.”

