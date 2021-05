Steven ‘Spillie’ Spillebeen voor het eerst op tv na herseninfarct: “Ik moest alles opnieuw leren”

De werkwoords­tij­den leren met Wimmeke: kan dit de leukste sketch zijn van Jacques Vermeire?

22 mei De meesterkomiek van Vlaanderen wordt op 27 mei 70 jaar. De komiek heeft al een hele carrière achter zich. Maar wat is nu zijn beste werk? Welke typetje of welke sketch heeft jouw voorkeur? Misschien is het wel deze sketch van Wimmeke in de klas?