Sterrenchef en tv-vedette Marcelo Ballardin startte zijn leven in de jungle: "Over ons dak liepen iedere dag krijsende apen"

“Dominik, wil jij de wagen buitenrijden?" Marcelo Ballardin heeft meer vertrouwen in de rijkunsten van zijn wederhelft dan in die van zichzelf. "De garage is echt smal, ik wil nergens tegen zitten." Doodzonde zou dat zijn, want de witte Ford Mustang uit '79 die uit de garage komt gereden, is een streling voor het oog. Het is een oldtimer die je normaal alleen in films ziet. "Gekregen van pa, die twee jaar geleden is overleden", vertelt Marcelo. Hij doelt op zijn schoonvader. "Maar ik noemde hem pa, net zoals ik mijn schoonmoeder ma noem. Schoonpa en schoonma zijn zulke lelijke woorden. We zijn toch familie? Pa was een heel belangrijke persoon in mijn leven. Wanneer ik laat thuiskwam, maakte hij speciaal voor mij een gefrituurd ei met verse frieten - in ossenvet, hij was de beste frietbakker ter wereld. Ik verstond wel nooit een woord van het dialect dat hij sprak. Wanneer hij iets vertelde, dacht ik altijd dat hij een fricandon in zijn mond had. (lacht) In zijn Mustang komen al die herinneringen terug."