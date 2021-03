Sterft Rio in het vijfde seizoen van ‘La Casa de Papel’?

De opnames van het laatste seizoen gingen op 3 augustus vorig jaar van start en vonden plaats in Spanje, Denemarken en Portugal. Miguel Herrán kruipt daarin opnieuw in de rol van Rio. Hij geeft zijn fans af en toe een blik achter de schermen via sociale media en z’n laatste bericht zorgde daarbij voor wat ophef. Daarop is de acteur te zien in z’n kenmerkende overvaloutfit, inclusief vuile vlekken en blauwe plekken. Niet veel speciaals op het eerste zicht, maar de acteur deelde het nummer ‘The End’ van ‘The Doors’ bij z’n foto. Wat dat betekent, is nog niet duidelijk, maar fans vrezen dat het een teken is dat Miguel afscheid neemt van zijn personage en dat Rio dus strijdend ten onder gaat.