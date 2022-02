Sterft ‘Neighbours’ een stille dood of zorgen Kylie Minogue en Jason Donovan nog voor een waardig afscheid?

TV Finale van ‘The Masked Singer’ wordt live op groot scherm uitgezon­den

Er is geen ontkennen meer aan. Kijkend Vlaanderen is in de ban van ‘The Masked Singer’. Wekelijks proberen zo’n 2 miljoen kijkers om de deelnemers te ontmaskeren. Het hoogtepunt is ook bijna in zicht. De finale nadert met rasse schreden en die willen ze bij VTM niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Fans van de show krijgen dan ook de kans om de ontknoping live op groot scherm te volgen.

22 februari