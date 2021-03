Stereotiep grapje over Aziaten in ‘Thuis’ was volgens VRT ‘per ongeluk’: “Het is door de mazen van het net geglipt”

TVNa de commotie rond de foie gras twee weken geleden, was het afgelopen vrijdag alweer prijs in ‘Thuis’. “Frietjes of afhaalchinees?” werd er gevraagd aan Femke (Vanya Wellens). Waarop de actrice al lachend antwoordde: “Flietjes van de ­Chinees.” En net die grap stuit Joey Kwan, bekend uit de Ketnet­serie ‘#LikeMe’, tegen de borst.

Joey Kwan (26) is vooral bekend van de televisieserie’ #LikeMe’ waarin ze de rol van Kyona Wen speelt. Joey is van Maleisisch-Hongkongse afkomst en geboren in Eindhoven, Nederland. Op tweejarige leeftijd verhuisde ze naar België. In een video van zes minuten legt de actrice aan haar 28.000 volgers uit waarom een zoveelste ­stereotiepe grap over Aziaten in 2021 niet meer kan. “Wanneer schrijvers lachen met flietjes, kookt mijn bloed. Je lacht namelijk met een hele etnische groep die al in een nadelige socio-economische situatie zit. Mijn vader heeft zelf een afhaalzaak gehad en de haatmisdrijven die mijn familie kreeg, ben ik nog lang niet vergeten.” De ­video werd ondertussen meer dan 41.000 keer be­keken. “Ik merk in mijn eigen omgeving meer negatieve uitlatingen over Aziaten sinds de pandemie. Als er in een ­programma met zoveel kijkers als Thuis zo’n opmerking wordt gemaakt, vind ik het ­nodig dat ter ­discussie te stellen, als het moet en plein public. Ook al is dat maar een opmerking.”

Door de mazen van het net

Bij de VRT zijn ze zich heel erg bewust van deze fout. “Dat grapje gebeurde tijdens de opnames en is uiteindelijk door de mazen van het net geglipt”, vertelt woordvoerder van de VRT, Hans Van Goethem. “We vinden dit dan ook pijnlijk. Ons beleid is dat we op die zaken letten en dat liep dus fout. We leren eruit en vermijden zo’n stereotypen. Het diversiteitsteam gaat ook contact opnemen met Joey om dit uit te praten. We appreciëren het dat Joey dit op een gefundeerde manier heeft uitgesproken, want we beseffen dat dit enorm pijnlijk is voor haar en voor veel andere mensen.”

Representatie

Joey is van mening dat dit niet zou gebeurd zijn mocht er ook iemand met Aziatische of andere roots aan de schrijftafel hebben gezeten. “Representatie op het scherm is belangrijk, maar representatie moet er in elk departement zijn. Dat is een kritiek die niet enkel voor de VRT opgaat”, vertelt Kwan. “Maar ik ben optimistisch. Ik maak deze video niet gewoon uit frustratie, ik denk en hoop dat er door ­debat wel vooruitgang komt.”

“Zowel op het scherm als achter de schermen maken we er werk van om gans Vlaanderen te representeren”, legt Van Goethem uit. “We streven ernaar om verschillende mensen van verschillende origines te betrekken in alle segmenten. We maken er werk van, maar dat lukt niet altijd. Maar we blijven er wel over waken.”

Volledig scherm Joey (rechts) met haar collega's uit '#LikeMe'. Sali Haidara - Danny Dorland - Pommelien Thijs - Camille Dhont - Maksim Stojanac - Francisco Schuster © Kristof Ghyselinck