Stephen King domineert de streamingdiensten: deze films en series moet je zeker gezien hebben

Volledig scherm Chapelwaite © /

In de jaren 1850 verhuist Captain Charles Boone zijn familie naar zijn voorouderlijk huis in Preacher’s Corners. Daar wordt hij geconfronteerd met de geheimen van de geschiedenis van zijn familie en zal hij moeten vechten om een einde te maken aan de duisternis.

Volledig scherm A Good Marriage © Streamz

Bob en Darcy Anderson zijn al 27 jaar gelukkig getrouwd. Op een dag is Darcy op zoek naar batterijen. Haar man is op zakenreis, dus gaat ze zelf op zoek in de garage. Daar doet ze een schokkende ontdekking over haar man.

‘Pet Sematary’ - te bekijken op Netflix

Volledig scherm 'Pet Sematary' © YouTube

De horrorklassieker ‘Pet Sematary’, volgens Stephen King het engste verhaal dat hij ooit geschreven heeft, werd in 2019 in een nieuw jasje gestoken. King vond zijn roman eigenlijk té gruwelijk om te publiceren, maar zijn uitgever overtuigde hem toch om die stap te zetten.

In ‘Pet Sematary’ verhuist een doodnormale familie naar een rustig dorpje. Er is maar één probleem: de drukke snelweg vlak naast hun huis. Wanneer hun kat overreden wordt, is het dochtertje des huizes ontroostbaar. Haar vader besluit het dier te begraven op het nabijgelegen kerkhof. Al snel blijkt dat er geheimzinnige, duistere krachten heersen over die plaats. Wie er begraven wordt, staat prompt terug op uit de dood. Zo keert ook Church, de doodgewaande kat, ‘levend en wel’ terug. Maar het dier is agressief en voorgoed veranderd... Wanneer ook het zoontje van de familie zijn dood vindt op de snelweg, neemt zijn vader een wel héél ingrijpende beslissing: hij begraaft ook hem op het kerkhof, met alle gevolgen van dien...

‘Into The Tall Grass’ - te bekijken op Netflix

Volledig scherm Into The Tall Grass © Netflix

‘Into The Tall Grass’ werd gebaseerd op een gelijknamige roman die Stephen King schreef in samenwerking met Joe Hill. Het plot op zich klinkt een beetje ridicuul: een behekst grasveld dat slachtoffers naar binnen lokt. Maar King heeft een talent om in te spelen op onze kleine angsten: al dat hoge gras waar we niet overheen kunnen zien en waar we zomaar in kunnen verdwalen. Wat verschuilt zich daarin? Hoe langer je kijkt, hoe gruwelijker het wordt. Wanneer een zwangere vrouw en haar broer het veld in wandelen om een jongetje te helpen, komen ze tot de vaststelling dat ze er misschien nooit meer zullen vertrekken.

