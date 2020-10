Stephen Fry moet passen voor 100ste aflevering ‘Alleen Elvis blijft bestaan’: “Ze hebben me afgeraden om te reizen”

tv Thomas Vanderve­ken haalt tv-legende Stephen Fry naar zijn show: “Kost niet meer dan sommige beeldfrag­men­ten”

10 oktober Reden voor een feestje bij Canvas, want ‘Alleen Elvis blijft bestaan’ begint vanavond aan zijn tiende seizoen. Daarin staan tien nieuwe gasten klaar in de coulissen, maar de meest opvallende is ongetwijfeld bestsellerauteur en over all tv-legende Stephen Fry (63). “Het was niet héél moeilijk hem te overtuigen’, vertelt presentator Thomas Vanderveken (39).