Stéphanie Planckaert krijgt eigen programma over tienermoeders

In 2005 was in het vierde seizoen van realityreeks 'De Planckaerts' op VTM te zien hoe de 16-jarige Stéphanie Planckaert beviel van Iluna. In één klap werd ze de bekendste tienermoeder van Vlaanderen. Dat label verafschuwt ze naar eigen zeggen nog steeds, maar ze is dus wel de perfecte gastvrouw om een programma over en rond tienermoeders te dragen. Dat zal volgend jaar te zien zijn op Eén, maar is nog in volle ontwikkelingsfase. In afwachting kan je de Planckaerts wel nog aan het werk zien de speciale ‘Blokken’-week van Kom op tegen Kanker, en er staat rond de jaarwisseling ook een special van ‘Chateau Planckaert’ met Junior en zijn vriendin op de planning.