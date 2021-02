Stemacteur Harry Shearer spreekt niet langer zwarte ‘The Simpsons’-stemmen in

Shearer heeft al afscheid genomen van de rol en was in de aflevering van zondag voor het laatst te horen. Vanaf volgende week is Richardson de vaste stem. Shearer spreekt al sinds het begin van ‘The Simpsons’ in 1989 meerdere personages, zoals Ned Flanders, Mr. Burns en Principal Skinner, in. Dat blijft hij gewoon doen.