Steffe werd niet gekozen door boer Tristan: “Maar ondertussen iemand anders leren kennen”

“Ik ben ervan overtuigd dat ík de beste voor Tristan was”, vertelde Steffe in ‘Boer Zkt. Vrouw’ vlak nadat Tristan hem naar huis had gestuurd. Maar nu, enkele maanden na de opnamen, ziet hij dat anders. “Tristan heeft mij een paar keer afgesnauwd”, zegt Steffe in Dag Allemaal. “Toen ik aan het zingen was bijvoorbeeld, dat kon hij niet appreciëren. En ook toen Roy vertrok, was hij erg kort. Ik ben daarvan geschrokken, het maakte me zelfs een beetje boos.”