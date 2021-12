Stefaan Degand stuurt figuurlijk zijn kat en Bart Cannaerts flatert: dit was ‘De Slimste Mens’

TVHij had er zich ongetwijfeld veel meer bij voorgesteld, maar een paar écht moeilijke vragen, wat tegenslag en harde concurrentie van de andere spelers hebben Open VLD-voorzitter al bij zijn eerste deelname genekt. Hij zou het, naar eigen zeggen, match per match bekijken, maar dat moest niet. Wegens in de finale naar huis gespeeld door die dekselse Anthony Nti. Lisbeth Imbo deed wat logisch was en leek: winnen. Hou haar volgende week best in de gaten...

Na een reeksje mindere spelavonden, konden we dit keer opnieuw genieten van quiz-vuurwerk. Jammer dan ook dat het jury-duo dit keer uit de maat liep. Dat lag niet aan immer olijke, vrolijke, goedlachse en blijgezinde Jennifer Heylen, wél aan Stefaan Degand. De acteur opende nog behoorlijk met een karamellenvers richting Jennifer, maar klapte dan volledig dicht. Het leek alsof hij niet wilde meewerken. Vervelend, want Degand is nu uitgerekend één van die juryleden die altijd voor vuurwerk zorgt, het verschil maakt. Wat was hier aan de hand?

Presentator-vervanger Bart Cannaerts kweet zich ook bij zijn tweede beurt voorbeeldig van zijn job. Hij maakte maar één uitschuivertje, toen hij Lisbeth Imbo met ‘baby’ aansprak. Een flater die met de mantel van de gulle lach werd weggeveegd.

Over maar naar de quiz zelf. Al snel werd duidelijk dat Open VLD-voorman Lachaert niet in het rijtje paste van quizzers als Bart De Wever en Conner Rousseau. Lachaert moest te veel passen, legde te weinig evidente linken. En werd ook allesbehalve geholpen door de vragen die hij kreeg. De fotoronde met Waalse steden was écht moeilijk. Dat vonden ook Imbo en Nti. De ‘Open deur’ met Zita Wauters was een ongelukkige keuze. Bij het filmfragment met Aster Nzeyimana bleek dan weer dat Lachaert net te weinig alert was. Hij vergat Karl Vannieuwkerke te vernoemen en verkwanselde zo veertig seconden. In de finale tegen Nti werd Lachaert gewogen. En te licht bevonden. Exit voor de politicus.

De leukste quotes

Lachaert (is duidelijk): “Ik heb het Slimste Mensspel gespeeld met mijn zoontje. En gewonnen. Hij is elf, de gemiddelde leeftijd in de politiek. Als ik niet win, is het zijn fout. Ik ga het hier match per match bekijken.”

Imbo (of ze al ruzie heeft gehad met Lachaert): “Hij zegt wel eens dat iets unfair is. Maar dan zeg ik dat je dat match per match moet bekijken.”

Imbo (groet Bart Cannaerts): “Dag Bart. Tweede aflevering” (nadat Bart Imbo welkom heette met “Dag Lisbeth, tweede aflevering...”)

Imbo (is ook duidelijk): “Ik zou wel goed rijk kunnen zijn. Dan zou ik daar goeie dingen mee doen.”

Nti (weet weinig over het bier Kwak): “Ik zou zeggen Eend.”

Hilarische momenten

De kandidaten doen alles voor 10 seconden tijdwinst. Anthony Nti trekt zich geen bal aan van imago en geeft onmiddellijk aan dat hij het deuntje kent van de pornosite Pornhub.

Kantelmomenten

Lachaert mist in ‘3-6-9' enkele goede antwoorden en maakt zo duidelijk dat hij geen kanshebber is op een lang leven in ‘De Slimste Mens’.

Na een fletse ‘Open Deur’ waar Anthony Nti een gemakkelijke vraag krijgt, puzzelt Lachaert goed en snel. De anderen verliezen tijd.

Lisbeth Imbo krijgt een poepsimpele fotoronde. Die van Lachaert is écht moeilijk. Nti sukkelt met zijn foto’s.

De filmpjesronde moet voor het verschil zorgen. Lachaert laat een gouden kans liggen, waarop Imbo 40 seconden inpikt. De Open VLD-er weet ook niks over ‘Kulderzipken’, waarop Lisbeth weer 90 seconden binnenhaalt en niet meer kan verliezen. Ook al omdat ze met de dood van Prince een gemakkelijk fragment krijgt.

In de finale weet Lachaert maar zeven goede antwoorden te bedenken op 6 vragen. Te weinig, vooral omdat Nti vier goede antwoorden geeft bij de laatste vraag en zo zijn tegenspeler naar huis stuurt.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Lisbeth Imbo 486 sec.

2. Anthony Nti 265 sec.

3. Egbert Lachaert 199 sec.

De stand

1. Merol 9 deelnames 2 overwinningen 6 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Gloria Monserez 7 deelnames 3 overwinningen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

3. Arjen Lubach 5 deelnames 3 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

4. Anthony Nti 5 deelnames 5 finales gewonnen

5. Jean-Marc Mwema 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

6. Steven Van Gucht 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

7. Geert Meyfroidt 4 deelnames 1 overwinning 2 finales gewonnen 1 finale verloren

8. Alexander Hendrickx 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

9. Lisbeth Imbo 2 deelnames 2 overwinningen

De nieuwkomer

Sarah Mouhamou, 26 jaar, uit Westerlo. Als kind wilde ze oorlogsjournalist worden, maar tot grote opluchting van haar ouders plukte Ketnet haar van de schoolbanken. Intussen wrapt, acteert, presenteert en zingt deze jonge mama zich door het leven, heeft ze een ernstige garnaalkrokettenverslaving en een eigen knutselprogramma. Dat wordt een doe-vraag!

