Stefaan Degand steekt de boel lekker in de fik en zet Jan Jaap op zijn plaats: dit was ‘De Slimste Mens’

TVActeur-brulboei en ongeleid vakjuryprojectiel Stefaan Degand heeft zijn revanche beet. Na een complete off-day vorige week, raasde hij dit keer als vanouds door ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Niks ontziend, inspelend op elk mogelijk akkefietje. Zelfs Jan Jaap Van der Wal moest eraan geloven toen hij iets te veel klemtonen op de foute lettergrepen plaatste. Zalige man, die Degand. Als hij goesting heeft, tenminste. In de quiz zelf kwam nieuwkomer Tom Vermeir ons en zichzelf goed amuseren. Hij was dan ook geen partij voor het duo Imbo-Verheyen. Kortom, een Slimste Mens zoals we het graag zien.

Meer weten over ‘De Slimste Mens’? Je leest er alles over in ons dossier.

Nieuwkomer Tom Vermeir was een gedroomde kandidaat voor presentator Erik Van Looy, voor het juryduo Stefaan Degand-Jan Jaap van der Wal én voor zijn tegenstanders Liesbeth mbo en Jan Verheyen. Had er al een paar weken eerder in moeten zitten, maar moest toen in corona-quarantaine, en zat er nu bijzonder ontspannen bij. Op het zitje waar eigenlijk Eddy Planckaert had moeten zitten, maar die werd op zijn beurt even in quarantaine gezet. Eddy gaan we dit ‘Slimste Mens’-seizoen niet meer aan het werk zien. Vermeir deed het schitterend. Trok zich nauwelijks een bal aan van de eigenlijke quiz, maar was een lust voor oog en oor. Gevat, grappig, to the point. Altijd leuk voor de kijker.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de quiz zelf speelde hij nauwelijks een belangrijke rol. Die was weggelegd voor de andere anciens. Nu eens speelde Verheyen de pannen van het dak in ‘Open deur’, dan was Imbo weer héél snel en goed. Vermeir kreeg dan een niet zo moeilijke foto-opdracht, waarna Imbo en Verheyen het snel en accuraat afmaakten in de filmpjesronde.

En dan was er nog de vooraanstaande rol voor Stefaan Degand. Was bij zijn vorige passage nagenoeg onzichtbaar, nu prominent aanwezig. Maakte een perfecte beurt toen hij Hollander Jan Jaap duidelijk maakte hoe je eigenlijk Monaco uitspreekt. Om zo tot een hilarische aflevering te komen. Meer van dat ook in de finaleweken straks.

De leukste quotes

Tom Vermeir (of hij Slimste Mens kan worden): “Ik ben al de Ziekste Mens Ter Wereld geweest (Tom had corona), maar, euh, mijn algemene kennis is onbestaand.”

Vermeir (nadat Erik Van Looy hem een knappe man vindt): “Vroeger was ik een ongelooflijke dikzak vol met puisten en lang haar, maar dat mocht niet voor mijn ogen hangen van mijn moeder.”

Degand (over slapen op vreemde plaatsen): “In een iglo in Senegal. Geen succes.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hilarische momenten

Stefaan dagend heeft (alweer) een gedicht geschreven. Dit keer voor Lisbeth Imbo die reageert met te melden dat ze eigenlijk al gewonnen heeft. Waarop Jan Jaap: “Ik doe andere dingen met de kandidaten. Ik tongzoen ze na afloop.”

Degand is helemaal op dreef als hij een verhaal vertelt over een dronken conducteur. Jan Jaap wil het verhaal overnemen, maar wordt meteen op zijn plaats gezet door Stefaan omdat van der Wal het woord Monaco op zijn Hollands als Monaaaco uitspreekt en wij het doorgaans over Monacooo hebben.

En Degand blijft maar doorgaan. Hij fileert het West-Vlaams dialect. Als Van Looy aan Jan Jaap vraagt of hij nog kan volgen, komt er een welgemeend “Fock you”, waarop Degand verbetert met “het is fuck you.”

Kantelmomenten

Een klassieke quiz-aflevering met twee net te sterke kandidaten.Tom Vermeir mag even aan de leiding na ‘3-6-9' en een zwakke beurt van Imbo over ‘Will Tura’ in ‘Open Deur’, maar dan is het afgelopen voor de acteur. Ook al omdat Imbo in de Puzzel tijd inhaalt.

Tom Vermeir krijgt een gemakkelijke fotoronde, maar weet in de filmpjesronde niks zinnigs te zeggen over de overstromingen in Wallonië. Lisbeth Imbo speelt eenvoudig uit dankzij 110 seconden voor haar Nina Derwael-filmpje.

In de finale gaat Vermeir meteen kopje-onder omdat hij niks weet over ‘Gaston & Leo’. Verheyen speelt op zeker en wint.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Lisbeth Imbo 492 sec.

2. Jan Verheyen 325 sec.

3. Tom Vermeir 235 sec.

De stand

1. Merol 9 deelnames 2 overwinningen 6 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Gloria Monserez 7 deelnames 3 overwinningen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

3. Antony Nti 6 deelnames 5 finales gewonnen 1 finale verloren

4. Lisbeth Imbo 5 deelnames 3 overwinningen 2 finales gewonnen

5. Arjen Lubach 5 deelnames 3 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

6. Jean-Marc Mwema 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

7. Steven Van Gucht 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

8. Geert Meyfroidt 4 deelnames 1 overwinning 2 finales gewonnen 1 finale verloren

9. Alexander Hendrickx 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

10. Jan Verheyen 1 deelname 1 overwinning 1 finale gewonnen

11. Tom Vermeir 1 deelname 1 finale verloren

Nieuwkomer

Anne-Laure Vandeputte, 28 jaar uit Borgerhout. Ze speelde mee in ‘Grenslanders’, ‘De Bende Van Jan de Lichte’ en ‘Red Light’. Ze veegt met de tragikomische webreeks ‘Bathroom Stories’ (VRT) de badkamervloer aan met vastgeroeste stereotypes en als actrice en theatermaakster laat ze zich graag leiden door emoties. Sans-gêne verhalen vertellen.

LEES OOK: